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İzmir'de okullar tatil mi? 4 Kasım İzmir'de okullar var mı yok mu?

04.11.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gece meydana gelen deprem sonrası İzmir'de okulların tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Bütün gece devam eden sarsıntılar İzmir'de korkuya neden oldu. Peki İzmir'de okullar tatil mi? 4 Kasım İzmir'de okullar var mı yok mu? İşte detaylar...

İzmir'de okullar tatil mi? 4 Kasım İzmir'de okullar var mı yok mu?

İzmir'de sarsıntı Buca'da gerçekleşti. Gece saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem panik ve korkuya yol açtı. Ertesi sabah İzmir'de okulların tatil olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. Peki İzmir'de okullar tatil mi? 4 Kasım İzmir'de okullar var mı yok mu? İşte detaylar...

İZMİR BUCA DEPREMİ

İzmir'in Buca ilçesinde 03.29 sıralarında 4,9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından halk sokağa döküldü. Deprem 14,47 kilometre derinlikte oldu.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise depremin derinliği 4.5 km olarak duyuruldu.

İzmir'de okullar tatil mi? 4 Kasım İzmir'de okullar var mı yok mu?

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir ilimizin Buca ilçesindeki 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır." ifadelerini kullandı.

İzmir'de okulların tatil edilmesiyle ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Dersler devam ediyor.


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