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İzmir'de stajyerlere not tehdidi ile cinsel istismar! İşte istenen ceza

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 03.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, meslek lisesi öğrencisi 5 kıza, staj yaptıkları bakımevinde, "Notunuzu ben vereceğim, geçen seneki kızları ağlattım" diyerek, sarkıntılık suretiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan hastabakıcı G.G. (52), 26 yıl 10 ay 14 gün hapis cezasına mahkum edildi.

İzmir'de stajyerlere not tehdidi ile cinsel istismar! İşte istenen ceza

Buca'daki bir meslek lisesinde öğrenim gören, 17 yaşındaki kız öğrenciler B.A., İ.K., M.H., B.Ö. ve S.S., 2018 yılının Eylül ayında, Karabağlar ilçesinde bulunan bir bakımevinde staja başladı.

İddiaya göre hastabakıcı G.G., kızlardan M.H.'yi yalnız kaldıkları her fırsatta zorla sarılıp, yanağından öpmeye çalıştı. İltifatlar ettiği B.Ö. ve B.A.'yı da bellerine sarılarak öpen hasta bakıcı, S.S.'yi ise sosyal medya hesaplarından ekledi.

"GEÇEN SENEKİ KIZLARI AĞLATTIM"

S.S. ve İ.K.'yi de diğerleri gibi sarılarak öpen G.G, liseli kızları, "Notunuzu ben vereceğim, geçen seneki kızları ağlattım" diyerek korkuttu.

Öğrencilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan G.G, polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Tutuklanan hastabakıcı hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık G.G., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile taraf avukatları hazır bulundu.

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Son savunmasında kendisine iftira atıldığını öne süren tutuklu sanık, "Ben anlatılanları yapmadım. B.Ö. ve İ.K., bir hastayı dövmeye kalktılar. Buna engel oldum. M.H., neden benden beline ilaç sürmemi istedi? Bir öpücük atma eylemi sebebiyle ortalığı ayağa kaldıran kişiler neden bu kadar eylemde bulunmama izin vermişlerdir. Mağdurlardan B.A., üst katta görevlidir. Yanına doğru dürüst gitmedim. Staj dönemi bitiminde çocuklara not düzenlenip, okula bildirimde bulunulur. Bizim düzenlediğimiz ve gönderdiğimiz notlar, karneleri için büyük önem taşır. Bir önceki stajda öğrencilerin düşük not nedeniyle mağdur olduklarını öğrendik. Biz de bu yıl notları düzelttik. Bunları öğrenciler de biliyor. Zaten endişe duydukları için bana sormuşlardı, 'Notlarımız nasıl olacak?' diye. Bundan dolayı notları düşük vereceğimi düşünmüş olabilirler. Benim sosyal medya hesabım yoktur. Bir tane vardır, onu da mağdurlardan biri telefonuma indirmiştir. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ise sanığın savunmasına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi.

Duruşma savcısı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, G.G.'nin, 'eğitici-öğretici-öğrenci ilişkisinden faydalanarak' suçu zincirleme şekilde işlediğini bildirerek, 26 yıl 1ay 14 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar izmir

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yine izmir yine sapıklık cinsel taciz
İFTİRA ATMAK BİR İNSANIN HAYATINI KARARTMAKBU KADAR BASİT ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN
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