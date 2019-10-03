İzmir'de stajyerlere not tehdidi ile cinsel istismar! İşte istenen ceza

Buca'daki bir meslek lisesinde öğrenim gören, 17 yaşındaki kız öğrenciler B.A., İ.K., M.H., B.Ö. ve S.S., 2018 yılının Eylül ayında, Karabağlar ilçesinde bulunan bir bakımevinde staja başladı.

İddiaya göre hastabakıcı G.G., kızlardan M.H.'yi yalnız kaldıkları her fırsatta zorla sarılıp, yanağından öpmeye çalıştı. İltifatlar ettiği B.Ö. ve B.A.'yı da bellerine sarılarak öpen hasta bakıcı, S.S.'yi ise sosyal medya hesaplarından ekledi.

"GEÇEN SENEKİ KIZLARI AĞLATTIM"



S.S. ve İ.K.'yi de diğerleri gibi sarılarak öpen G.G, liseli kızları, "Notunuzu ben vereceğim, geçen seneki kızları ağlattım" diyerek korkuttu.

Öğrencilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan G.G, polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Tutuklanan hastabakıcı hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık G.G., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile taraf avukatları hazır bulundu.