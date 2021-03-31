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İzmir'de vahşet! Tartıştığı karısını boğarak öldürdü

31.03.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de dün eşiyle tartışan Serkan Ö. (41), tartıştığı eşi Ceyda Ö.’yü (32) elleriyle boğarak öldürdü. Korkunç olayın yaşandığı eve gelen polis ekipleri ise katil zanlısı kocayı salonda kanepede otururken yakaladı.

İzmir'de vahşet! Tartıştığı karısını boğarak öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir’in Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesindeki bir sitede meydana geldi. İddialara göre Serkan ve Ceyda Ö. çifti, tartıştığı sırada cinnet getiren Serkan Ö., karısı Ceyda Ö.’yü boğazını sıkarak öldürdü.
Kızları Ceyda Ö.’den haber alamayan ailesi ise çilingirle kapıyı açtıklarında Serkan Ö.’nün elinde bıçakla dışarıya çıktığını görüp durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çiftin yaşadıkları eve girdiklerinde korkunç gerçekle karşılaştı. Ceyda Ö.’yü yatak odasında hareketsiz halde bulan polis ekipleri, eşi Serkan Ö.’yü salonda kanepede otururken buldu.
Olay yerine gelen 112 ekipleri, Ceyda Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken katil zanlısı koca Serkan Ö. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

ELLERİYLE BOĞMUŞ

Cinayeti itiraf eden Serkan Ö., polisteki ilk ifadesinde saat 17.00 sıralarında eşiyle tartıştıklarını ve ardından eşini elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi.
Serkan Ö.’nün Cinayet Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, Ceyda Ö. ise Menemen’de defnedildi.

OTURDUKLARI EVİ 5 AY ÖNCE SATIN ALMIŞLAR

Komşuları, Çiğli’de esnaf olan Serkan Ö. ve ev hanımı Ceyda Ö.’nün tartıştıklarına daha önce hiç şahit olmadıklarını söyledi. 2 ve 13 yaşında iki çocukları olan çiftin, yaklaşık 10 yıldır kiracı olarak ikamet ettikleri evi ise 5 ay önce satın aldıkları öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İzmir
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şiddeti onaylamıyorum ancak kadınların erkeklere hiç saygısı yok eskidenmiş öyle kadınlar şimdi eşitiz ayakları falan ama nedense eve de bakan genelde hep erkektir.

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