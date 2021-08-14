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İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

14.08.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Karareis mevkisindeki makilik ve bozuk orman arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine orman bölge müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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