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İzmirli dansçılar meydanları sahneye dönüştürdü

Seray Üstün Seray Üstün
28.04.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir grup sanatçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde "Dans sınır ve mekan tanımaz" sloganıyla bir sokak projesi hayata geçirdi. Sanatçılar, günlük yaşamın sürdüğü meydan, park ve sokaklarda bale ile Latin ve hip hop dansı figürleri sergiledi

İzmirli dansçılar meydanları sahneye dönüştürdü

İzmir'de bir grup sanatçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde "Dans sınır ve mekan tanımaz" sloganıyla bir sokak projesi hayata geçirdi.

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29 Nisan Dünya Dans Günü çerçevesinde gerçekleştirilen proje için bir araya gelen sanatçılar, kentin meydan, park, çarşı ve ara sokaklarında dans etti.

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Kalabalık ortamlarda koronavirüse karşı tedbirlerini alan dansçılar, kentte günlük yaşam sürerken bale ile Latin ve hip hop dansı figürleri sergiledi.

BİRÇOK BRANŞTAN DANSÇI KATILDI

Proje çerçevesinde İzmir Alsancak Garı ve işlek caddelerde dans eden Tan Sağtürk Akademi Mavişehir Okulu baş öğretmeni İpek Sanıtürk, dansın beden sağlığı açısından büyük önem taşıdığına işaret etti.

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Sanıtürk, "Salgın döneminde evlerimizin içindeki dar alanlara sıkışsak da kendimizce yaratıcı çözümler bulduk elbette. Ancak stüdyolarımızdaki, sahnelerimizdeki ışıkların altında özgürce hareket serbestisinin ferahlığına her zaman özlem duyuyoruz." dedi.

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Salgın süresince sahneye çıkıp gösteriler yapmayı özledikleri için park, çarşı, sokak ve hatta kaldırımlarda dans ettiklerini anlatan Sanıtürk, açık hava mekanlarını bir tür sahneye çevirerek Dünya Dans Günü'nü kutladıklarını ifade etti.

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Projede, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Bale Dansçılığı Bölümü öğrencileri, hip hop ve Latin dansı, bale, waacking, street jazz eğitmen ve dansçılarına eşlik etti.

(AA)

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İzmir
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