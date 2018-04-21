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İzzet Altınmeşe: 90'lardan beri yoga yapıyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2018 14:04 | Son Güncelleme

Türkücü İzzet Altınmeşe yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. 90'lardan beri yoga yapan türkücü, "bana çok iyi geliyor" dedi

İzzet Altınmeşe: 90'lardan beri yoga yapıyorum

İzzet Altınmeşe, Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı.

Sanat hayatında 60 yılı geride bırakmaya hazırlanan Altınmeşe, kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı...

"90'da çok iyi bir yogi'yle tanıştım. Hatta Belkıs bacım, (Akkale), Selahattin Alpay falan birlikte yapardık. Sonra onlar boşladılar. Ben Adana’da büyüdüm. Orada bir hocamızın tavsiyesi üzerine başladım. O kendi ağrılarını yogayla tedavi ediyordu resmen. Tabii o yıllarda yoga nedir, yenilir mi içilir mi onu bile bilmiyoruz. Ama iyi ki başlamışım. Yoga bir beden ve ruh terbiyesi. Anadolu dervişleri gibi tasavvufi yönleri var. Bana çok iyi geliyor."

"EROTİK TÜRKÜLERİ AĞZIMA SÜRMEM"

"Erotik sözleri olan şarkıları ağzıma almadım, almam da. ‘Halime’yi samanlıkta bastılar’, ‘Tombul tombul memeler’ diye türkü okumam ben. Edep ederim. Benim terbiyem, geleneklerim bunu men eder. Nasıl söylerim? Karşımda aile oturuyor. Edep yahu!"

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