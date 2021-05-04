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'İzzet Beckham' yorumlarına çok gülüyorum demişti... İzzet Yıldızhan'dan yeni poz

04.05.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

David Beckham ve oğullarına benzetilen İzzet Yıldızhan ve oğulları, 'İzzet Beckham' yorumlarından sonra yeni bir poz daha paylaştı.

'İzzet Beckham' yorumlarına çok gülüyorum demişti... İzzet Yıldızhan'dan yeni poz

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündem olan İzzet Yıldızhan ve oğullarından yeni bir fotoğraf geldi.

Sanatçı ve çocuklarına takipçilerinden, "Diyarbeckham" yorumu yapıldı. Yıldızhan ve çocukları, sosyal medyada sürekli yakışıklıklarıyla haber oluyor. Yıldızhan'ın oğulları, eğitim öğretimden arda kalan zamanlarda babalarının İzmir'deki oteline giderek, destek oluyor.

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İZZET YILDIZHAN: "ONUN 4 BENİM 9 EVLADIM VAR"

‘Diyarbeckham’ ve ‘İzzet Beckham’ yorumlarına çok güldüğünü ifade eden İzzet Yıldızhan, “Yani oğullarım diye demiyorum ama bana göre daha yakışıklılar. David Beckham dünyanın tanıdığı bir isim ama kimse İzzet Yıldızhan’ı yabana atamaz. Hem onun 4 evladı var benim 9.” demişti.

İzzet Yıldızhan: 'İzzet Beckham' yorumlarına çok gülüyorumİzzet Yıldızhan: 'İzzet Beckham' yorumlarına çok gülüyorum


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İzzet Yıldızhan Instagram
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