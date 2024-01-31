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  4. İzzet Yıldızhan 9 çocuğunu alıp tatil için Fransa'ya gitti! Çocuklarıyla çekildiği karesi gündem oldu

İzzet Yıldızhan 9 çocuğunu alıp tatil için Fransa'ya gitti! Çocuklarıyla çekildiği karesi gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 13:42 | Son Güncelleme:
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İzzet Yıldızhan, çocuklarıyla birlikte Paris'e gitti. Okulların ara tatile girmesiyle beraber işlerine ara vererek çocuklarına zaman ayıran Yıldızhan, karne hediyesi olarak çocuklarını Fransa'ya götürdü.

İzzet Yıldızhan 9 çocuğunu alıp tatil için Fransa'ya gitti! Çocuklarıyla çekildiği karesi gündem oldu

Çocukları ile ilgili yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündeme gelen ve 9 çocuğu olan şarkıcı İzzet Yıldızhan, kalabalık bir aileye sahip olduğu için misafirliklere gidemediğini dile getirmişti.

FRANSA'YA GÖTÜRDÜ

Şarkıcı, son olarak 9 çocuğunu karne hediyesi olarak Fransa'ya götürdü. Dünyanın en büyük eğlence merkezleri başında gösterilen Disneyland'ta eğlence dolu bir gün yaşattı.

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Yıldızhan, 3 gün süren Fransa gezilerini dolu dolu geçirdi. O anları paylaşmayı da ihmal etmedi. 9 çocuğuyla çekilen karesi sosyal medyada gündem oldu.

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