İzzet Yıldızhan 9 çocuğunu alıp tatil için Fransa'ya gitti! Çocuklarıyla çekildiği karesi gündem oldu

Çocukları ile ilgili yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündeme gelen ve 9 çocuğu olan şarkıcı İzzet Yıldızhan, kalabalık bir aileye sahip olduğu için misafirliklere gidemediğini dile getirmişti.

FRANSA'YA GÖTÜRDÜ

Şarkıcı, son olarak 9 çocuğunu karne hediyesi olarak Fransa'ya götürdü. Dünyanın en büyük eğlence merkezleri başında gösterilen Disneyland'ta eğlence dolu bir gün yaşattı.

Yıldızhan, 3 gün süren Fransa gezilerini dolu dolu geçirdi. O anları paylaşmayı da ihmal etmedi. 9 çocuğuyla çekilen karesi sosyal medyada gündem oldu.







