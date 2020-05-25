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İzzet Yıldızhan canlı yayında 9 çocuğuna bayram harçlığı verdi! Büyüklere 100 dolar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 10:28 | Son Güncelleme

9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, dün evinden 2. Sayfa programının canlı yayınına katıldı. Çocuklarına bayram harçlığı veren ünlü şarkıcı 3 bin 220 TL para dağıttı.

Sokağa çıkma yasağı olduğu vaktini evinde geçiren ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, dün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına görüntülü olarak bağladı. Yıldızhan canlı yayında 9 çocuğuyla da teker teker bayramlaşıp harçlık dağıttı.

BÜYÜKLERE 100 DOLAR, KÜÇÜKLERE 100 TL

7 erkek 2 kız çocuğu olan Yıldızhan, çocuklarıyla 2. Sayfa programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Yıldızdan, aylık masraflarının 100 bin TL'den fazla olduğu çocuklarına yaşlarına göre bayram harçlığı verdi. 4 büyük çocuğuna 100 dolar, ortanca oğluna ve küçük kızına 200 TL veren şarkıcı, 3 çocuğuna da 100'er TL verdi. Yıldızhan harçlıklarıyla dakikalar içinde 3 bin 220 TL para dağıtmış oldu.

Öte yandan İzzet Yıldızhan 9 çocuğunun annelerinin hiçbirine de nikah yapmadı. Ancak her çocuğunu nüfusuna aldı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iyide orada 8 çocuk var fotografi çeken senin çocuk mu ????
işleri güçleri kedi gibi cocuk yapmak başka bir faydaları yok ülkeye
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