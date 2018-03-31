İzzet Yıldızhan'dan anlamlı hareket

Bitlis'te yer alan Tatvan Cezaevi mahkumları, geçtiğimiz günlerde Kral FM'de gerçekleşen 'Gezegen Mehmet' programına mektup yollayarak, geçimlerini sağlamak ve ailelerine yardımcı olabilmek için yapıp sattıkları aksesuarlar için malzeme yardımı istemişlerdi. Mektubun okunması sonrası 'Gezegen Mehmet' programına bağlanan İzzet Yıldızhan, mahkumların isteklerini karşılamak için harekete geçti.

100 kilo ağırlığında ve mahkumların 70 ile 80 bin TL gelir elde edeceği malzemeyi ilk fırsatta cezaevine yollayan şarkıcı, bu hareketiyle takdir topladı.