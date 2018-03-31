MAGAZİN

İzzet Yıldızhan'dan anlamlı hareket

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

Şarkıcı İzzet Yıldızhan, takdir toplayan bir harekete imza atarak, Tatvan Cezaevi mahkumlarının çağrısına kulak verdi.

İzzet Yıldızhan'dan anlamlı hareket

Bitlis'te yer alan Tatvan Cezaevi mahkumları, geçtiğimiz günlerde Kral FM'de gerçekleşen 'Gezegen Mehmet' programına mektup yollayarak, geçimlerini sağlamak ve ailelerine yardımcı olabilmek için yapıp sattıkları aksesuarlar için malzeme yardımı istemişlerdi. Mektubun okunması sonrası 'Gezegen Mehmet' programına bağlanan İzzet Yıldızhan, mahkumların isteklerini karşılamak için harekete geçti.

100 kilo ağırlığında ve mahkumların 70 ile 80 bin TL gelir elde edeceği malzemeyi ilk fırsatta cezaevine yollayan şarkıcı, bu hareketiyle takdir topladı.

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Anahtar Kelimeler:
İzzet Yıldızhan Bitlis

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