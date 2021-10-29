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İzzet Yıldızhan’ın kaç tane kızı var? İzzet Yıldızhan’ın kaç çocuğu var?

29.10.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Sayfa programına konuk olan şarkıcı İzzet Yıldızhan, “Kızlarımın eş seçme şansı yok! Flört edilmemeli, gençlik hata yapıyor evlilikleri bitiyor" şeklinde konuştu. İzzet Yıldızhan'ın kaç kızı ve çocuğu olduğu merak ediliyor. Peki İzzet Yıldızhan’ın kaç tane kızı var? İzzet Yıldızhan’ın kaç çocuğu var? İşte ayrıntılar...

İzzet Yıldızhan’ın kaç tane kızı var? İzzet Yıldızhan’ın kaç çocuğu var?

İzzet Yıldızhan konuk olduğu bir programda “Kızlarımın eş seçme şansı yok! Flört edilmemeli, gençlik hata yapıyor evlilikleri bitiyor" şeklinde konuştu. İzzet Yıldızhan'ın kaç kızı ve çocuğu olduğu araştırma konusu oldu. Peki İzzet Yıldızhan’ın kaç tane kızı var?

İZZET YILDIZHAN'IN KAÇ TANE KIZI VAR?

Önceki gün Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan şarkıcı İzzet Yıldızhan, “Kızlarımın eş seçme şansı yok! Flört edilmemeli, gençlik hata yapıyor evlilikleri bitiyor" şeklinde bir açıklamada bulundu.

İzzet Yıldızhan'ın 2 kızı 7 oğlu bulunmakta. İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek'te dünyaya gelmiştir.

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Annesinin ismi Suriye Zelal, babasının ismi Mustafa'dır. 15 çocuklu ailenin en küçükleridir. Babasını bir yaşındayken kaybetmiştir. İlkokulu ikinci sınıftayken bırakmak zorunda kalmıştır. Daha sonra ilk ve ortaokulu dışarıdan bitirdi. Yedi yaşında berber çıraklığı yapmaya başladı. Kan davası yüzünden ayrıldıkları Çermik'ten 10 yaşında 5 abisiyle gittiği Adana'da pamuk işçiliği yapmıştır.

"FLÖRT EDİLMEMELİ"

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İzzet Yıldızhan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki, mutlaka aileler görüşür. Bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bombaysa al söylüyorum... Böyle yani. Ben böyle doğru buluyorum. Birbirlerini tanıyacaklar tabii ama flörtün bir sınırı vardır. Benim de o sınırım var. Ailelerin gözetiminde tabii ki birbirlerini tanıyacaklar. "

"Flört edilmemeli. Çünkü gençlik hata yapıyor. Ondan sonra evlilikleri bitiyor. Flörtte her şey yaşanmamalı kesinlikle... Masumane olmalı, sevgi korunmalı. Evliliğe kadar korunmalı o sevgi. Ben masumiyetin korunması gerektiğine inanıyorum. Geçmişe bakalım, evliliklere bakın...Boşanmalar böyle miydi? çok azdı... Çünkü masumane evliliklerin, ailelerin birbiriyle masumane tanışmaların ve evliliklerin bir ömür sürdüğü"


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İzzet Yıldızhan
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