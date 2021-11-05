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  4. İzzet Yıldızhan tepkilere kızdı! "Çok doluyum. Beni de boşaltmak çok kolay"

İzzet Yıldızhan tepkilere kızdı! "Çok doluyum. Beni de boşaltmak çok kolay"

05.11.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzzet Yıldızhan flört açıklaması yüzünden gündemden düşmüyor. İzzet Yıldızhan hakaretlere dava açtığını söyledi.

İzzet Yıldızhan, “Kızlarım flört edemez, eş seçemez” sözüyle tepkilerin odağı olmuş ve sosyal medyada ağır eleştiriler almıştı.

Basın mensuplarına açıklama yapan ve kendisine hareket edenlere dava açacağını belirten Yıldızhan “Ben yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Ben diyorum ki bebeğim çocuğum flört ile bir evde birlikte yaşamamalı dedim. Kimsenin hayatını yargılamıyorum. Buna karşıyım ben. Ölmüş annemden tutun bütün aileme kadar küfür yedim. Burası hukuk devleti ve hepsi cezasını çekecek” dedi.

İzzet Yıldızhan açıklamasının devamında ise "Çok doluyum. Beni de boşaltmak çok kolay mermi gibiyim" dedi.

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İzzet Yıldızhan
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