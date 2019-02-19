Jaguar timsahı suyun içinde böyle avladı

Brezilya'da bir milli parkta yaşanan olay sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Sudaki timsahı gözüne kestiren jaguarın timsahı avladığı görüntüler böyle kaydedildi.
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