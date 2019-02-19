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Jaguar timsahı suyun içinde böyle avladı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2019 09:26 | Son Güncelleme

Brezilya'da kaydedilen görüntülerde, jaguar suyun içindeki timsahı böyle avladı.

Brezilya'da bir milli parkta yaşanan olay sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Sudaki timsahı gözüne kestiren jaguarın timsahı avladığı görüntüler böyle kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya timsah

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