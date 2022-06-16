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Jahrein'in askıya alınan Twitter hesabı yeniden açıldı! Mavi tik detayı dikkat çekti

16.06.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündeme ve siyasete dair yaptığı yorumlarla gündemde olan 'Jahrein' mahlaslı Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı yaklaşık 15 gün önce askıya alınmıştı. Ünlü yayıncı Jahrein Twitter hesabına günler sonra yeniden kavuştu. Hesapta daha önce bulunan 'mavi tik' ise henüz geri gelmedi. Jahrein, attığı ilk tweetlerde ise hesabının tam olarak düzelmediğini ve saldırıların sürdüğünü belirtti.

Jahrein'in askıya alınan Twitter hesabı yeniden açıldı! Mavi tik detayı dikkat çekti

Jahrein adıyla yaptığı yayınlarla büyük kitlelere ulaşan, son dönemde ise siyasi konulardaki yorumlarıyla gündem olan Ahmet Sonuç'un (Jahrein) Twitter hesabı, 31 Mayıs'ta askıya alınmıştı. Yüz binlerce takipçisi bulunan ve Twitter onaylı hesaba girenler "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısıyla karşılaşmıştı.
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Jahrein ise bu sürede takipçilerine Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarından ulaşarak sesini duyurmuştu. Jahrein'in Twitter hesabı günler sonra yeniden açıldı. Ancak hesaptaki 'mavi tik' ise yeniden açıldığında yer almadı.

"TAM DÜZELMEDİ"

Jahrein hesabının geri açılması üzerine attığı tweetle "Twitter'ım hala tam düzelmedi. Tik yok. Takip/takipçi ve time çalışmıyor düzgün. Hepsi geri gelir. Peki sizin onurunuz geri gelecek mi? Göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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Jahrein’in bu tweetinin altına adeta yorum yağdı.

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