Jamaikalı kadın polis fena yakalandı! Cinsel organına uyuşturucu madde sakladı, yakayı ele verdi

42 yaşındaki Shelian Cherine Allen, göğüsleri ve midesi de dahil olmak üzere vücudunun çeşitli bölgelerine gizlenmiş yaklaşık 1000 gram uyuşturucu bulundu. Polis memuru Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda Montego Bay’dan kalkan bir uçağa binmek için geldi. Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan kadın, tam vücut araması yapan Birleşik Devletler Gümrük ve Sınır Koruması tarafından denetlendi. Kadının vajinası da dahil olmak üzere vücudunda 90 adet paketlenmiş halde bulunan uyuşturucu maddeye rastlandı. Jamaikalı polis memuru uyuşturucu paketlerinin çıkartılması için yerel bir hastaneye götürüldü.

TEK SUÇU DA DEĞİLMİŞ

Amerika Birleşik Devletleri Florida Güney Bölgesi Başsavcısı Juan Antonio Gonzalez, 15 Haziran'da hüküm giyeceğini ve 40 yıl federal hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi. Yaklaşık 10 yıldır polis olarak görev yapan Allen’in tek suçunun uyuşturucu kaçakçılığı olmadığı da yapılan incelemeler sonucunda tespit edildi. Geçen ay bir piyango dolandırıcılığı yapan çeteyi tespit eden ekibin başında olduğu belirtilen Allen’in posta yoluyla dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla da suçlandığı belirtildi.



