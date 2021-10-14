MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. James Bond’un yıldızı Daniel Craig’den çarpıcı gay bar açıklaması

James Bond’un yıldızı Daniel Craig’den çarpıcı gay bar açıklaması

14.10.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

007 James Bond karakterine No Time To Die filmiyle veda eden Daniel Craig’in gay bar açıklaması gündeme oturdu. Gençliğinden bu yana gay barlara gitmeyi tercih ettiğini söyleyen Daniel Craig, bu seçiminin nedenini de açıkladı.

James Bond’un yıldızı Daniel Craig’den çarpıcı gay bar açıklaması

Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filminde beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandıran Daniel Craig, hangi tür bar ve restoranları tercih ettiği konusunda konuştu.

53 yaşındaki İngiliz yıldız, SiriusXM radyo kanalında yayınlanan podcast programında, “Kendimi bildim bileli gay barlara giderim” dedi.

"YUMRUK YEMEK İSTEMİYORUM"

Craig, bu tercihinin nedenini de “Çünkü gay barlarda sık sık kavgaya karışmam” diye açıkladı. Ünlü oyuncu, diğer barlarda öfkenin daha büyük olduğunu söyleyerek gay barlara gitmeyi daha mantıklı bulduğunu söyledi.

Craig, “Gecenin sonunda yumruk yemek istemiyorum. Bu çok başıma geldi. Ben de gidilecek daha iyi bir yere gidiyorum. Orada herkes neşeli” diye konuştu.

Craig, 2011’den bu yana oyuncu Rachel Weisz ile evli. Ünlü aktör, gay bar tercihini gençken daha çok yaptığını belirterek, orada kadınlarla tanışmanın kendisi için daha kolay olduğunu da belirtti. Çünkü kadınların da kendisiyle aynı nedenlerle gay barları tercih edebildiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamer Karadağlı isyan etti! "Şimdi de Pınar'ı linçliyorlar"Tamer Karadağlı isyan etti! "Şimdi de Pınar'ı linçliyorlar"
Çevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyorÇevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyor
Dadı dizisinin yıldızı Kurtlar Vadisi oyuncusu çıktı! Dadı dizisinin yıldızı Kurtlar Vadisi oyuncusu çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

İmamoğlu'nun sözleri sonrası AK Parti'den tepki

İmamoğlu'nun sözleri sonrası AK Parti'den tepki

Kan donduran vahşet! Babası istedi genç kız kırbaçlandı

Kan donduran vahşet! Babası istedi genç kız kırbaçlandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu! "Kendine hakaret etmiştir"

Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu! "Kendine hakaret etmiştir"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kocasını hedef aldı: Eli kasığımda bir adamla...

Kocasını hedef aldı: Eli kasığımda bir adamla...

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

İngiliz basınını şoke eden hesap! "İnanılmaz"

İngiliz basınını şoke eden hesap! "İnanılmaz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.