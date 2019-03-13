James Corden'dan David Beckham'a unutulmaz şaka

Amerika Birleşik Devletleri'nin meşhur komedyenlerinden James Corden'ın hedefinde bu kez eski futbolcu, süper yıldız David Beckham vardı. Beckham, kendisine yapılan kamera şakası sırasında büyük hayal kırıklığı yaşadı, adeta soğuk terler döktü.





