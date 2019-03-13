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James Corden'dan David Beckham'a unutulmaz şaka

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 13.03.2019 21:43 | Son Güncelleme

ABD'li meşhur komedyen, James Corden, İngiliz efsane David Beckham'a unutmayacağı bir şaka yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin meşhur komedyenlerinden James Corden'ın hedefinde bu kez eski futbolcu, süper yıldız David Beckham vardı. Beckham, kendisine yapılan kamera şakası sırasında büyük hayal kırıklığı yaşadı, adeta soğuk terler döktü.

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Anahtar Kelimeler:
David Beckham James Corden

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