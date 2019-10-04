James Franco hakkında olay iddialar! Çıplak sahnelerde...

Hollywood'daki taciz iddiaları dur durak bilmiyor. İki kadın, 41 yaşındaki ünlü oyuncu James Franco hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Sarah Tither-Kaplan ve Toni Gaal adlı iki kadın, James Franco'nun Los Angeles'ta açtığı oyunculuk okulunda eğitim alıyordu. İki genç kadının iddiasına göre, olay Franco'nun sahibi olduğu Studio 4 adlı okulda gerçekleşti.

İki kadın da okula kayıt olabilmek adına 750 dolar ödeme yaptı. İddialara göre Franco, iki kadını çıplak sahnelerde rol almaları için zorladı. Kadınların üstsüz bir biçimde kamera önüne geçmesinin istendiği eğitimlerde, iddiaya göre cinsel içerikli sahneler de çekildi.

Sarah Tither-Kaplan ve Toni Gaal, toplu ilişki sahnelerinde rol almalarının talep edildiğini iddia ediyor.Bazı çekimlerde Franco, kadınların cinsel organlarını kapatan plastik koruyucuların çıkarttırdığını da sözlerine ekledi.

Sarah Tither-Kaplan ve Toni Gaal, eğitim kapsamında bu tür çıplaklık ve cinsellik içeren sahnelerde rol aldıktan sonra Franco'nun filmlerinde kendilerine yer bulabildiklerini iddia ediyor.



