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James Webb Uzay Teleskobu, en uzak galaksiyi keşfetti

AMES Webb Uzay Teleskobu, bugüne kadar tespit edilen en uzak galaksiyi gözlemledi.

James Webb Uzay Teleskobu, en uzak galaksiyi keşfetti

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin oluşumundan sadece 280 milyon yıl sonra ortaya çıkan ve bugüne kadar tespit edilen en uzak galaksiyi gözlemledi. Bu keşif, JWST’nin kozmik zamanın en erken evrelerine dair perdeyi aralama kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Yeni keşfedilen galaksiye ‘MoM-z14’ adı verildi. Keşif, erken evreni gözlemlemek üzere yürütülen Mirage (veya Miracle) spektroskopik araştırması kapsamında yapıldı.

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Spektroskopik incelemelerde ‘MoM-z14’ün ışığının çoğunlukla yıldızlardan kaynaklandığı belirlendi. Yani galaksi, süper kütleli bir kara delikten yayılan aktif galaktik çekirdek (AGN) ışığına değil, çok sayıda ve muhtemelen süper kütleli yıldızlardan gelen ışıltıya sahip. Ayrıca galaksinin azot-karbon oranı, Güneş’ten daha yüksek. Bu oran, Samanyolu’na bağlı eski küresel yıldız kümelerindekine benzer bir kimyasal bileşime işaret ediyor. Araştırmacılar bu benzerliğin, galaksi evrimini kozmik zaman boyunca birbirine bağlayan ipuçları sunduğunu belirtiyor.

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uzay
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