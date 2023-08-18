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Jandarma baskın düzenledi! Manavgat Liman Başkanı'na 'rüşvet' gözaltısı

18.08.2023 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Manavgat Liman Başkanı İ.E.B., bir tekne sahibinden kayıt işlemleri için 3 bin euro para istedi. Tekne sahibi, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi olurken liman başkanının odası jandarma tarafından basıldı. Yapılan aramada seri numaraları alınan 3 bin Euro, başkanın çekmecesinden çıkarken şüpheli liman başkanı İ.E.B. gözaltına alındı.

Jandarma baskın düzenledi! Manavgat Liman Başkanı'na 'rüşvet' gözaltısı

Antalya Manavgat’ta yeni tekne alan adı açıklanmayan bir kişi, tescil ve kayıt işlemleri için Manavgat Liman Başkanlığı’na başvurdu. Başvuru sahibini odasına çağıran Manavgat Liman Başkanı İ.E.B., kayıt işlemleri için 3 bin Euro istedi. Liman başkanının isteğine 'tamam' diyen tekne sahibi, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi oldu.

JANDARMA BASKIN DÜZENLEDİ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından seri numarası alınan 3 bin Euro, tekne sahibi tarafından liman başkanı İ.E.B.’ye odasında verildi. Tekne sahibinin odadan çıkmasının ardından sivil giyimli jandarma görevlileri kendilerini tanıtarak içeri girdi.

GÖZALTINA ALINDI

Odada yapılan aramada tekne sahibinin verdiği seri numaraları alınan 3 bin Euro, Manavgat Liman Başkanı İ.E.B.’nin masasının çekmecesinde bulundu. Şüpheli İ.E.B., jandarma ekipleri tarafından ‘rüşvet almak’ suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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