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Jane Marczewski kanser nedeniyle hayatını kaybetti

22.02.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göğüs kanseri ile 2017 yılından beri mücadele eden ünlü şarkıcı Jane Marczewski'den acı haber geldi. Genç şarkıcı Jane Marczewski, kansere karşı savaşını kaybetti. 31 yaşındaki ünlü şarkıcı, yaşamını yitirdi.

Jane Marczewski kanser nedeniyle hayatını kaybetti

America's Got Talent yarışmasına katılmasının ardından yıldızı parlayan şarkıcı Jane Marczewski'ne 2017 yılında göğüs kanseri teşhisi konuldu. Yarışmada ve müzik dünyasında "Nightbirdie" (Gece Kuşu) adıyla tanınan Jane Marczewski, kansere yenik düştü.

31 yaşında göğüs kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Jane Marczewski'in vefatını ailesi duyurdu.

"VEFATI VE AKIL ALMAZ KAYBIYLA YIKILDIK"

Ünlü şarkıcının n 19 Şubat'ta hayatını kaybettiğini açıklayan ailesi "Biz, ailesi onun vefatı ve akıl almaz kaybıyla yıkıldık." ifadelerini kullandı.

JANE MARCZEWSKI KİMDİR?

Şarkıcı ve şarkı sözü yazarı olan Jane Marczewski, 1990'da dünyaya geldi. Altı yaşındayken şarkı sözü yazmaya ve şarkı söylemeye başladı. Bazen annesi, şarkı sözlerini tamamlamasında ona yardım ediyordu. Üniversitede iletişim üzerine eğitim görmesine rağmen müzik tutkusundan hiç vazgeçmedi. Daha üniversitede okurken, 2011 yılında gitar eşliğinde seslendirdiği ilk şarkısını bir online platforma yükledi ve büyük ilgi gördü. İki yıl sonra Ocean&Sky'ı yayınladı.


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kanser
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