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    4. Japon deprem uzmanından rahatlatan açıklama: O bölgeyi işaret etti! "Büyük deprem beklenmiyor"

    Japon deprem uzmanından rahatlatan açıklama: O bölgeyi işaret etti! "Büyük deprem beklenmiyor"

    07.01.2024 16:35 | Son Güncelleme:
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    Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerden sonra Kuzey Anadolu fay hattında büyük bir deprem beklenmediğini belirtti. Moriwaki ayrıca 2-3 katlı yatay mimari uyarısında da bulundu.

    Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Hatay’ın Antakya ilçesinde çevrimiçi katılımcıların da yer aldığı Uluslararası Yüksek Deprem ve Afet Önleme Konferansı’na katıldı. Çevrimiçi toplantıya Japonya’dan bilim adamları katılırken, konferansta Japonya’da yaşanan deprem ile Kahramanmaraş merkezli depremler kıyaslandı.

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    JAPONYA'DAKİ DEPREM MARAŞ'TAKİ DEPREMLE AYNI ŞİDDET VE DERİNLİKTE

    Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Japonya’da ve Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin birbirine benzer olduğunu belirterek, “Bugün özellikle Japonya’dan 4 hocamız geldi. Japonya’da nasıl yapılıyor, Türkiye’de nasıl yaparsak iyi olur. Yaklaşık bir saatlik bir sunum gerçekleştireceğiz. Sonra da Japonya’daki meslektaşlarımla da soru cevap yapacağız. Özellikle 1 Ocak tarihinde de Japonya’da büyük bir deprem yaşandı. Kahramanmaraş’ta yaşanan ikinci depremle aynı şiddet ve derinliğe sahip bir deprem oldu. Can kaybı olarak bakıldığında Kahramanmaraş depremi 50 bin kişinin ölümüne neden oldu, Japonya’daki depremde ise şu an için 100 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı 200 insana da çıkabilir. Ülkede büyük bir hasar yok, bazı eski binalarda sıkıntı yaşandı. Tsunami 5 metre bekleniyorken, 1 buçuk metre oldu. Çok kötü değildi ama yine de ülkenin beklemediği bir yerde oldu. Depremler aynı fakat Japonya’da insanlar yüzde yüz ruhsatlarını alarak inşaatlarını yapıyor. Türkiye’de maalesef 21 milyon yapı varsa bunun neredeyse yarısı kaçak statüde yapılıyor. Aynı zamanda Türkiye’de eğitime yönelik de problem var. Japonya’da deprem konulu küçük yaşta eğitimler veriliyor. Türkiye’de de küçük yaşta deprem eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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    HATAY İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMADA

    Kuzey Anadolu fay hattında yaşanan depremlerle birlikte Hatay’da yıkıcı bir depremin beklenmediğine dikkat çeken Japon deprem uzmanı Moriwaki, “Hatay’da büyük bir deprem beklenmiyor, şehirde 2 defa büyük çaplı deprem yaşandığı için. Kuzey Anadolu fay hattı olarak Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay’da 2 defa deprem yaşandı. Bu fay hattının devamı olarak denizin içerisinde Kıbrıs tarafında deprem olursa Hatay da etkilenebilir. Akdeniz, Japonya’daki gibi okyanus içerisinde olmadığı için muhtemel bir tsunamide 1 veya maksimum 3 metrelik dalga oluşabilir. Depremden sonra deniz kenarında insanlar varsa mutlaka yüksek yerlere kaçmalılar. Ben Hatay’ın bu kadar kötü olacağını beklemiyordum. Daha önce bu şehre 10 defa gelmiştim. Hatay kültür şehri, bu şehre çok yazık oldu. Şehri yavaş yavaş düzeltmek ve geriye dönmek lazım. Bundan sonra ova kesiminde inşaat yapılırken 4 katı geçmemek lazım. Mümkün ise ovadan yüksek kesimlerde yapılaşma olmalı. Hatay, 2-3 katlı yatay şekilde binalarını yaparsa daha iyi olur. Artık Japonya’da binalarını yatay şekilde yapmaya çalışıyor. Erzincan ili de yaşadığı depremlerin ardından 4 katı geçmeyecek şekilde yatay yapılaşmasını sürdürüyor. Hatay’ın da aynı şekil olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

    (İHA)

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    deprem Hatay Kahramanmaraş Japonya 6 şubat
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