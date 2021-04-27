Japonya bunu da yaptı! Bitkiye dönüşen gazeteler görenleri şaşkına çevirdi

Dünya ve doğal yaşam alanlarımız her geçen gün farklılaşarak değişim gösteriyor. İnsan elinde bulundurduğu gücün etkisiyle ekolojik sistemi görmezden geliyor. Buna bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar, insanı ve doğal yaşamı tamiri güç bir çıkmazın içine çekiyor. Japonya’da uygulanan bir yöntem ise tüm bu ezberleri bir anda bozuyor. Ülkede yayımlanan günlük gazetelerden biri, pek çok şeyi temelden sorgulamamızı sağlayacak bir uygulamaya imza attı. Bitkiye dönüşen gazetelerle tanışın.

Yalnızca tüketime dayalı olarak sürdürülen hayat, her geçen gün yaşam alanlarını biraz daha işgal ediyor. Ancak Japonya’da hayata geçirilen bir uygulama bu durumu tamamen reddetti. Ülkenin en çok okunan gazeteleri arasında yer alan Mainichi Shimbunsha, klasik gazetelerden farklı olarak bitkisel bir kaynaktan üretildi. Gazeteyi okuduktan sonra toprağa gömüldüğünde bir süre sonra kendi maddesi olan bitkilerin yeşermeye başladığı görülüyor. Ayrıca gazetede kullanılan mürekkepler sebze kaynaklı olduğu için tohum görevi gören gazeteye gübre etkisi yapıyor.

Çevreci ve sürdürülebilir bir proje olan bitkiye dönüşen gazetenin her gün ülkenin dört bir yanında insanlar tarafından okunuyor.



