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İsrailli turist Japonya'da ortalığı karıştırdı! Müdür belge imzalatmak isteyince otel çıkışında bakın ne yaptı...

Japonya'da bir otel müdürü, ülkede turist olarak bulunan İsrail ordusunda sıhhiyeci olarak görev yapan bir turistten savaş suçu işlemediğine dair belge imzalamasını talep etti. İsrailli, belgeyi imzaladı fakat sonrasında ortalık karıştı.

İsrailli turist Japonya'da ortalığı karıştırdı! Müdür belge imzalatmak isteyince otel çıkışında bakın ne yaptı...
Jale Uslu

İsrail ordusunda sıhhiyeci olarak görev yapan turist Kyoto’da pasaportu otel çalışanına gösterdi, görevliyse turiste taahhütnameyi imzalamadan otelde kalamayacağını söyledi.

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ÖNCE İMZALAMAYI KABUL ETMEDİ

AA’nın İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinden aktardığına göre otel İsrailli müşteriden ‘kadın ve çocuklara saldırı, esirleri öldürme ve işkence dahil olmak üzere hiçbir zaman savaş suçu işlemediğine’ ilişkin formu imzalamasını talep etti.

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İsrailli turist başlangıçta formu imzalamayı kabul etmedi fakat otel görevlisi İsrailli ve Rus turistler için bu prosedürün zorunlu olduğunu belirttikten sonra imzaladı.

İsrailli turistin imzaladığı metin şu şekilde:

“Uluslararası ve insancıl hukuku ihlal eden hiçbir savaş suçuna karışmadım; sivillere (çocuklar, kadınlar vb.) saldırı, teslim olan veya savaş esiri olarak alınanların öldürülmesi veya kötü muamele, işkence veya insanlık dışı muamele, cinsel şiddet, zorla yerinden etme veya yağma, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü’nün 8’inci Maddesi kapsamına giren diğer eylemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zaman savaş suçu işlemedim.”

OTELE BİR PUAN VERDİ

İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen İsraillilere yönelik karşı ayrımcılık iddiasıyla Kyoto Valiliğine tepki gösterirken otel müdürü, konuya ilişkin uygulamanın yerinde olduğunu belirterek "Bizim için savaş uzak bir şey ve kadınları ve çocukları öldüren ve okulları bombalayan insanlarla hiç karşılaşmadık." ifadesini kullandı.

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Otel sahibi ise puanlama uygulamalarından oteline 1 puan veren bir İsrailliye "Soykırımı ve apartheidi durdurun, uluslararası hukuka uyun. ÖZGÜR FİLİSTİN." diye cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Japonya
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