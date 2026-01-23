Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Japonya'da meclis erken genel seçim için feshedildi

JAPONYA parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, 8 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimlere gidilebilmesi amacıyla feshedildi.

Japonya'da meclis erken genel seçim için feshedildi

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin aldığı erken seçim kararı doğrultusunda, yasama döneminin ilk oturumunda Temsilciler Meclisi resmen feshedildi. Normalde 2028 yılına kadar görev süresi bulunan meclisin feshedilmesiyle Japonya’nın, savaş sonrası tarihinin en kısa seçim maratonuna girdiği belirtildi.

Resmi seçim kampanyasının 27 Ocak'ta başlayacağı ve Japon halkının 8 Şubat Pazar günü sandık başına gideceği bildirilirken, Başbakan Takaichi'nin bu hamleyle kabinesine yönelik kamuoyu desteğini meclis çoğunluğuna dönüştürmeyi hedeflediği ifade edildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uluslararası aile hareketliliği için bir araç olarak Avrupa pasaportuUluslararası aile hareketliliği için bir araç olarak Avrupa pasaportu
İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 2’ye yükseldiİran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 2’ye yükseldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.