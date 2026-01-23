Japonya'da meclis erken genel seçim için feshedildi

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin aldığı erken seçim kararı doğrultusunda, yasama döneminin ilk oturumunda Temsilciler Meclisi resmen feshedildi. Normalde 2028 yılına kadar görev süresi bulunan meclisin feshedilmesiyle Japonya’nın, savaş sonrası tarihinin en kısa seçim maratonuna girdiği belirtildi.
Resmi seçim kampanyasının 27 Ocak'ta başlayacağı ve Japon halkının 8 Şubat Pazar günü sandık başına gideceği bildirilirken, Başbakan Takaichi'nin bu hamleyle kabinesine yönelik kamuoyu desteğini meclis çoğunluğuna dönüştürmeyi hedeflediği ifade edildi.
