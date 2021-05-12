Japonya’da öğrenciler ve çalışanların mağdur olmaması için geliştirilen uygulama herkesi şaşırttı

Japonya’da yaşamsal olarak daha sistemli bir yapı vardır. Dışarıdan işkolik olarak algılanan Japon halkı, dakik olmayı adeta hayat misyonu haline getirmiştir. Geç kalmama dürtüsü yerleşen Japonya’da özellikle öğrenciler ve çalışanların mağdur olmaması için bir uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulamaya göre trenlerin geç kalmaması için teknolojinin bütün imkanları kullanılıyor. Olası bir geç kalma durumunda ise toplu taşıma sistemi olarak bütün sorumluluk sahipleniliyor.

Trenlerin geç kalması durumunda kondüktör çıkar ve tüm yolculardan özür diler. Trenin 5 dakikadan fazla geç kalması durumunda ise tüm yolculara okulda ya da işte sıkıntı yaşamamaları için bir belge verilir. Bu belgeyle birlikte geç kalma nedeni işveren ve okul yönetimi tarafından kabul edilir.



