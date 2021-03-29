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Ülke iç savaşa doğru ilerliyor! Ölü sayısı 450'yi aştı

29.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar'da darbe sonrası başlayan çatışmalar durulmuyor. Japonya, Myanmar'da 1 Şubat'taki darbe sonrası düzenlenen barışçıl protestolarda Myanmar askeri ve polisinin sivillere yönelik güç kullanımını şiddetle kınadı.

Ülke iç savaşa doğru ilerliyor! Ölü sayısı 450'yi aştı

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Myanmar'da darbe sonrası düzenlenen gösterilerde son günlerde sayısı giderek artan sivil kayıplarla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Motegi, "Japonya hükümetinin, Myanmar askeri ve polisinin sivillere yönelik güç kullanımının sürdüğü, Myanmar geneli çok sayıda ölü ve yaralıya sebep olan bu durumu şiddetle kınadığını" kaydetti.

"Sivillerin vurulması, gözaltındakilere insanlık dışı muamele, basın faaliyetlerine katı baskılara" dikkati çeken Motegi, bu durumun, "Myanmar askeriyesinin resmi olarak duyurduğu 'demokrasinin önemi' konusuyla tezat oluşturduğuna" işaret etti.

"Barışçıl protestolarda gerçek mühimmat kullanılmasına müsamaha gösterilemez. Myanmar ordusu, askeriyenin, halkın yaşamını dış tehditlerden koruyan organizasyon olduğunu hatırlamalıdır.

Japonya hükümeti sivillere yönelik şiddetin ivedilikle durdurulması, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin serbest bırakılması ve Myanmar demokrasisinin derhal restore edilmesi çağrısında bulunuyor."

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 450'nin üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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Japonya

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