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  4. Japonya'nın eşsiz doğa harikası Fuji Dağı'nda yoğunluk zammı! Aşırı kalabalık ve çevre kirliliğini önlemek için ücreti iki katına çıkarmışlar...

Japonya'nın eşsiz doğa harikası Fuji Dağı'nda yoğunluk zammı! Aşırı kalabalık ve çevre kirliliğini önlemek için ücreti iki katına çıkarmışlar...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.03.2025 13:03
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Japonya, Fuji Dağı’na tırmanışı kontrol altına almak için yeni bir uygulama başlatıyor. Aşırı kalabalık ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla, bu yazdan itibaren dağın tüm ana parkurlarına kişi başı 4 bin Yen (yaklaşık 979 TL) giriş ücreti getirilecek. Bu önlemle birlikte, dağa olan turist ilgisi daha kontrollü hale getirilerek, doğal dengenin korunması hedefleniyor.

Japonya'nın eşsiz doğa harikası Fuji Dağı'nda yoğunluk zammı! Aşırı kalabalık ve çevre kirliliğini önlemek için ücreti iki katına çıkarmışlar...

Japonya, her yıl yüzbinlerce turistin akın ettiği Fuji Dağı’na tırmanış için yeni bir giriş ücreti uygulaması başlatıyor.

Aşırı kalabalık ve çevresel zararları önlemek amacıyla, bu yazdan itibaren tüm ana parkurlar için kişi başı 4 bin Yen (yaklaşık 979 TL) giriş ücreti alınacak.

Daha önce sadece Yoshida Patikası için uygulanan ücretin kapsamı genişletildi. Shizuoka vilayetindeki Fujinomiya, Subashiri ve Gotemba parkurlarına da ücret getirilirken, Yoshida Patikası’nın giriş ücreti iki katına çıkarıldı.

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YOĞUNLUK AZALSIN DİYE FİYAT ARTTIRILMIŞ

Son yıllarda Fuji Dağı’ndaki turist akını, hem doğal alanlarda kirlilik sorunlarına yol açtı hem de yerel halkın şikayetlerine neden oldu. Yetkililer, giriş ücretinin getirilmesiyle birlikte zirvede oluşan yoğunluğu azaltmayı ve dağın korunmasını sağlamayı hedefliyor.

2023 yılında yürüyüşçüler için 2 bin Yen’lik giriş ücreti ve bin Yen’lik gönüllü bağış uygulaması başlatılmıştı.

Bu önlemle birlikte Fuji Dağı’nı ziyaret eden dağcı sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 17 bin kişi azaldı, ancak yetkililer hâlâ yıllık 200 bin yürüyüşçünün çok büyük bir sayı olduğunu belirtiyor.

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SOSYAL MEDYA TURİZMİ VE YENİ ENGELLER

Fuji Dağı sadece yürüyüşçülerin değil, sosyal medya kullanıcılarının da büyük ilgisini çekiyor.

Özellikle mükemmel fotoğraf karesi yakalamak için kuralları ihlal eden turistler nedeniyle, geçen yıl Yamanashi’de Fuji Dağı’nın popüler manzarasını engelleyen büyük bir siyah perde yerleştirildi.

Bu önlem, çevreye zarar veren ve çöp atan turistleri caydırmak için alındı.

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JAPON KÜLTÜRÜNÜN SİMGESİ

Japonya’nın en kutsal dağlarından biri olarak kabul edilen Fuji Dağı, hem Şinto hem de Budist hacıları için yüzyıllardır manevi bir merkez oldu

Zirvede, dağın Şinto tanrıçası Konohanasakuya-hime’ye adanmış bir tapınak bulunuyor.

Tırmanış sezonu Temmuz’dan Eylül’e kadar süren Fuji Dağı, her yıl güneşin doğuşunu zirvede izlemek isteyen binlerce yürüyüşçüye ev sahipliği yapıyor.

Ancak, yeni giriş ücreti uygulamasıyla turist akışının daha kontrollü hale getirilmesi ve dağın doğal dengesinin korunması amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya dağ ücret
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