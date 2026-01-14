Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Japonya ve Güney Kore liderlerinden K-pop şarkıları eşliğinde bateri şov

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, gerçekleştirdikleri zirvenin ardından K-pop şarkıları eşliğinde birlikte bateri çaldı. Diplomasi dünyasında alışık olunmayan anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Japonya ve Güney Kore liderlerinden K-pop şarkıları eşliğinde bateri şov

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung’un Japonya’nın Nara şehrinde gerçekleştirdiği görüşmeye sürpriz bateri performansı damga vurdu. Japonya Başbakanlık Ofisi, Takaichi ve Lee’nin ikili zirve sonrasında K-pop şarkıları eşliğinde birlikte bateri çaldığı anların görüntülerini yayınladı. Üniversite yıllarında bateri çaldığı ve metal müzik tutkunu olduğu bilinen Takaichi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lee ile geçtiğimiz yıl Güney Kore’de yapılan APEC Zirvesi’nde bir araya geldiğini hatırlatarak, "Bateri çalmanın hayallerinden biri olduğunu söylemişti, bu yüzden kendisine bu sürprizi hazırladım" ifadelerini kullandı. Takaichi’nin performans sırasında Lee’nin yeteneğini överek, "Sayın Başkan bateri çalmayı sadece 5-10 dakika içinde öğrendi" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gördüklerinden sonra mesleğini bıraktı!Gördüklerinden sonra mesleğini bıraktı!
Çin: Büyük ülkeler uluslararası hukuk konusunda öncü olmalıÇin: Büyük ülkeler uluslararası hukuk konusunda öncü olmalı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.