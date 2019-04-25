Vatandaşları zorla kısırlaştırmıştı, tazminat ödeyecek!

İktidar ve muhalefet partilerinin birlikte hazırladığı yeni yasa tasarısı, "Diet" olarak adlandırılan Japon parlamentosunda yapılan oylamada kabul edildi.

Yasaya göde mağdurun, yasa çerçevesinde tazminat hakkı kazanması için 5 yıl içinde uzmanlar kurulundan onay alması gerekiyor.

Yasada kurbanlardan özür de dileniyor.

Kimi kesimler ise yasayı sorumlunun kim olduğu noktasında belirsiz bir dil kullanıldığı gerekçesiyle eleştiriyor.

Öte yandan BBC'nin haberine göre Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Avrupa turu sırasında yaptığı açıklamada, geçmişteki uygulama dolayısıyla büyük ızdırap çeken kurbanlardan özür dileyerek, kısırlaştırılan kurbanların büyük psikolojik ve fiziksel zarar gördüğünü kabul etti.

Yasanın mağdurlarından yaklaşık 20 kişi hükümete dava açmıştı. Bu davalardan birine ait ilk kararın mayıs ayı sonunda verilmesi bekleniyor.

Japonya'da 1948 yılında uygulamaya konulan soy ıslahı yasası kapsamında çeşitli fiziksel ve zihinsel hastalık ve engelleri bulunan vatandaşlar, "toplumun genetik kalitesini arttırma politikası" kapsamında kısırlaştırılmaya mecbur edilmişti. Uygulama çerçevesinde yaklaşık 25 bin kişinin kısırlaştırıldığı ifade ediliyor.

Ülkede 1960'lı ve 1970'li yıllarda sayıca zirveye çıkan kısırlaştırma operasyonlarının sonuncusu 1993'te yapılmıştı. Yasa, 1996'da yürürlükten kaldırılmıştı.

