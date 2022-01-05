Jared Leto’nun başrolünü üstlendiği Marvel’in yeni filmi Morbius’un vizyon tarihi ertelendi

28 Ocak 2022 tarihinde vizyona girmesi öngörülen Morbius filmi bir kez daha koronavirüs engeline takıldı. Buna göre filmin 1 Nisan 2022 tarihinde vizyonda olması bekleniyor. Marvel’in son gözdesi Morbius filmi için yapılan ilk erteleme bu değil. Filmin ilk olarak 2020 yılının Temmuz ayında vizyona girmesi planlanmıştı fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle gösterimi 2022 yılına ertelenmişti.

MORBIUS FİLMİ HAKKINDA

Marvel çizgi romanlarından uyarlanan Morbius, kendisini günden güne güçsüz bırakan kan hastalığına tedavi ararken kendisini bir vampire dönüştüren Dr. Michael Morbius'un hikayesini anlatıyor. Filmin başrolünde, Morbius karakterine Oscar'lı oyuncu Jared Leto hayat veriyor. Daniel Espinosa tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosunda Jared Leto'nun yanı sıra Matt Smith, Michael Keaton, Adria Arjona, Jared Harris ve Tyrese Gibson gibi isimler yer alıyor.



