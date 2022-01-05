Açelya Topaloğlu’nun başrolünde yer aldığı Nalan filminden yeni fragman paylaşıldı! Kahkaha tufanı yaratacak

Kardeşim İçin Der’a ve Son Şaka filmlerinin senaryosunu yazan Fatih Mutlu’nun ilk yönetmenlik denemesi olan Nalan filminin fragmanı yayınladı. Başrolünü Açelya Topaloğlu’nun üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Sergen Deveci, Berna Koraltürk, Bülent Alkış ve Bahtiyar Engin gibi isimler yer alıyor. Nalan filminin 7 Ocak’ta vizyona girmesi bekleniyor.

NALAN FİLMİNİN KONUSU

Sabah programlarının reyting rekortmeni sunucusu Nalan Kazak (Açelya Toplaoğlu), bir kaza sonrası 2 yıl ara verdiği programına yeniden başlayacaktır. Bu ilk programa, Nalan’ın eski sevgilisi rapçi Talat (Sergen Deveci) da katılmaktadır. Fakat canlı yayın başladıktan kısa bir süre sonra Nalan’da büyük bir gariplik belirir: Başarılı sunucu, soru sorulduğunda farkında olmadan düşündüğünün tersini söyleyen biri oluverir. Övmek istediği birine hakaret eder, öfkelendiği zaman ağzından hoş sözler dökülür… Canlı yayında yaşanan bu krizden sonra kanaldan kovulan ve halk nazarında itibarı sıfırlanan Nalan; içinde bulunduğu tuhaf durumdan kurtulmak için; Talat’ın yanı sıra, ekip arkadaşları yönetmen Ece, doktor Dündar, din alimi İsa, aşçı Meral, YouTuber Sarper ve oyuncu Filiz’in desteğine ihtiyaç duyacaktır.



