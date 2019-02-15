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Jason Momoa Aquaman’dan sonra Dune kadrosunda

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 15.02.2019 11:49 | Son Güncelleme

Denis Villeneuve’ün imzasıyla yeniden beyazperdede izleyeceğimiz Dune kadrosu yıldız isimlerden geçilmiyor.

Jason Momoa Aquaman’dan sonra Dune kadrosunda

Bir bilim kurgu klasiği Dune filminin yeniden yapımıyla ilgili heyecan veren haberler gelmeye devam ediyor. Sicario, Tutsak, Geliş ve Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı gibi birbirinden zorlu filmlerin altından alnının akıyla çıkmış olan Oscar adayı yönetmen Denis Villeneuve son olarak Dune için kollarını sıvamıştı. Bilim kurgu hayranlarının sabırsızlıkla beklediği filmin oyuncu kadrosuna son olarak Gane of Thrones dizisinin Khal Drogo’su Jason Momoa dahil oldu.

Son yılların başarılı isimlerinden genç oyuncu Timothée Chalamet’in başrolünü üstlendiği bilim kurgu filminin oyuncu kadrosunda Altın Küre adayı Rebecca Ferguson, Galaksinin Koruyucuları’nın Drax’ı Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Star Wars serisinin Poe’su, Altın Küre ödüllü Oscar Isaac, genç yıldız Zendaya, Oscar ödüllü Javier Bardem ve karizmatik aktör Josh Brolin yer alıyor.

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Çekim planı ve vizyon tarihi henüz netleşmeyen iddialı yapımın, önümüzdeki aylarda Ürdün ve Budapeşte’de hazırlanan setlerde çekimlere start vermesi planlanıyor. Frank Herbert'ün romanından, ilk olarak 1984 yılında sinemaya uyarlanan Dune; çöl gezegeni Dune'u kontolü altına almak isteyen 3 ırkın savaşını ve gezegen halkının beklediği Mesih'in gelişini konu alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Denis Villeneuve Dune Aquaman Jason Momoa Timothée Chalamet

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