Javier Bardem, Woody Allen'ı savundu: Suçlamalar kanıtlanmadıkça dedikodudan ibaret

Yönetmenin evlatlık kızı Dylan Farrow, Allen'ı çocukken kendisini taciz etmekle suçlamıştı. Allen, Farrow'un 1992'de 7 yaşındayken ilk kez öne sürdüğü iddiaları kesinkes reddetmişti.

1990'larda iki soruşturmayla aklanan Allen, #MeToo hareketinin ardından iddialar üzerine yeni eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Allen'ın 2008 yapımı Barselona, Barselona (Vicky Cristina Barcelona) filminde rol alan Bardem, 2018'de yönetmenle çalışmaktan "kesinlikle utanmadığını" söylemiş, Allen'ın medyada gördüğü muamele karşısında "şoke olduğunu" eklemişti.

O dönem aktör, "Woody Allen'ın suçlu olduğuna dair kanıt olsaydı, evet, onunla çalışmayı bırakırdım ama şüphelerim var" demişti.

The Guardian'a verdiği yeni röportajda Bardem, "Yasal olarak kanıtlanmamışsa birini parmakla göstermek çok tehlikeli. Bunun ötesi dedikodudan ibaret." dedi.



