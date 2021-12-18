MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Javier Bardem, Woody Allen'ı savundu: Suçlamalar kanıtlanmadıkça dedikodudan ibaret

Javier Bardem, Woody Allen'ı savundu: Suçlamalar kanıtlanmadıkça dedikodudan ibaret

18.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Javier Bardem, Woody Allen'a yönelik çocuğun cinsel istismarı suçlamaları üzerine yönetmeni daha kararlı biçimde savundu.

Javier Bardem, Woody Allen'ı savundu: Suçlamalar kanıtlanmadıkça dedikodudan ibaret

Yönetmenin evlatlık kızı Dylan Farrow, Allen'ı çocukken kendisini taciz etmekle suçlamıştı. Allen, Farrow'un 1992'de 7 yaşındayken ilk kez öne sürdüğü iddiaları kesinkes reddetmişti.

1990'larda iki soruşturmayla aklanan Allen, #MeToo hareketinin ardından iddialar üzerine yeni eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

avalon-0539528170

Allen'ın 2008 yapımı Barselona, Barselona (Vicky Cristina Barcelona) filminde rol alan Bardem, 2018'de yönetmenle çalışmaktan "kesinlikle utanmadığını" söylemiş, Allen'ın medyada gördüğü muamele karşısında "şoke olduğunu" eklemişti.

O dönem aktör, "Woody Allen'ın suçlu olduğuna dair kanıt olsaydı, evet, onunla çalışmayı bırakırdım ama şüphelerim var" demişti.

The Guardian'a verdiği yeni röportajda Bardem, "Yasal olarak kanıtlanmamışsa birini parmakla göstermek çok tehlikeli. Bunun ötesi dedikodudan ibaret." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Dizide oynamak için Türkiye'ye gelen Rus oyuncu 6 aydır kayıp! Dizide oynamak için Türkiye'ye gelen Rus oyuncu 6 aydır kayıp!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

Apple Türkiye'den yeni zam kararı! İşte yeni fiyatlar

Apple Türkiye'den yeni zam kararı! İşte yeni fiyatlar

Bugün için uyarı geldi! O iller hariç her yerde...

Bugün için uyarı geldi! O iller hariç her yerde...

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

İbrahim Tatlıses'ten veda paylaşımı

İbrahim Tatlıses'ten veda paylaşımı

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.