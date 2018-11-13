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Jelena Karleusa çirkin yorumlar sonrası ağzını bozdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tosic'in eşi Jelena Karleusa sosyal medya üzerinden kendisine yapılan çirkin yorumlara aynı düzeyde yanıt verdi! Karleusa ağzını bozdu.

Jelena Karleusa çirkin yorumlar sonrası ağzını bozdu!

Bir dönem futbolcu eşi Dusco Tosic’in Beşiktaş’a transfer olması nedeniyle Türkiye’de yaşayan ve burada bulunduğu süre içerisinde binlerce Türk takipçi edinen Jelena Karleusa takipçileri tarafından ‘Yenge’ olarak anılır olmuştu.

Aslen bir pop şarkıcısı olan Karleusa sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

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ÇİRKİN YORUMLARA SERT TEPKİ

Her ne kadar eşi Dusco’nun başka bir takıma transfer olmasının ardından Türkiye’den ayrılmış olsa da Yenge lakaplı şarkıcı zaman zaman gündeme geliyor. Jelena son olarak sosyal medya hesabından gösterdiği sert tepki ile konuşuluyor…

Sosyal medya hesabından kendisine yapılan sert yorumlara çok kızan Jelena, kalçalarına yapılan terbiyesiz yorumların ardından ağzını bozdu ve tepkisini şu ifadeleri kullanarak gösterdi:

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“Nefret ediyorum! Sizi küçük, zavallı, çirkin troller… Ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim; Benim doğal büyük k.çımı öpebilir ve bitkinlikten ölebilirsiniz. Ve evet bu yorumlarınızdan dolayı sizi engelliyorum hastalıklı insanlar!

Anneleriniz sizleri bu hastalıklı halinizden çekip çıkarmalı… Bir sanatçı olmam, sürekli olarak göz önünde bulunmam, sizlere bana her zaman böylesine çirkin bir şekilde saldırma hakkı vermez.”


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