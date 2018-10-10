MAGAZİN

Jelena'nın cesur tatil bikinileri

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

Tatil için Maldivler'i tercih eden Jelena Karleusta, çocuklarıyla birlikte çıktığı tatilinden kareleri paylaşmayı sürdürüyor.

Jelena'nın cesur tatil bikinileri

-Geride bıraktığımız gün Maldivler’de konakladığı bungalova giderken bisiklet kullanan ve o anları videoya çekerek hesabından paylaşan Jelena Karleusta bu defa da tatilden bikinili fotoğraflarını paylaştı.

Son derece cesur bikiniler tercih ettiği belli olan Karleusta paylaştığı fotoğraflara çok sayıda yorum alırken, Türk takipçileri de yaptıkları paylaşımlarla kendilerini göstererek ‘Yenge’yi unutmadıklarını ortaya koydu.

MAÇ YAPTI

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla gündem düşmeyen Eski Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa, top oynadığı anlardaki görüntüsü de çok konuşuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Jelena Karleusta maldivler bikini

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