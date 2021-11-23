MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Lawrence: Benim travmam sonsuza kadar var olacak

Jennifer Lawrence: Benim travmam sonsuza kadar var olacak

23.11.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Jennifer Lawrence, yeni filmi Don’t Look Up kapsamında Vanity Fair’e röportaj verdi. Jennifer Lawrence, 2014 yılında cep telefonunun hacklenmesi sonucu çıplak fotoğraflarının yayınlanması hakkında konuştu. Sızdırılan çıplak fotoğraflardan kaynaklanan travmanın 'sonsuza kadar' süreceğini söyledi.

Jennifer Lawrence: Benim travmam sonsuza kadar var olacak

Hollywood’un sevilen ismi Jennifer Lawrence, 2014 yılında yaşanan hack skandalı sonrası yaşadıklarını anlattı. Kendisiyle birlikte Rihanna, Kate Upton, Kim Kardashian, Selena Gomez, Cara Delavigne gibi birçok ismin telefonlarına yapılan saldırıda ünlü isimlerin çıplak fotoğrafları yayınlanmıştı.

Jennifer Lawrence, çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasının ardından "travmasının sonsuza kadar var olacağını" açıkladı.

292414.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx

Vanity Fair’e konuşan Jennifer Lawrence, “Günün herhangi bir saatinde herkes benim iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir. Benim travmam sonsuza kadar var olacak.”

Yaşananlardan dolayı çok öfkeli olan oyuncu, "Lanet olası gezegen tarafından toplu tecavüze uğruyorum. Sanki dünyadaki her insan benim mahremimi görmüş gibi hissediyorum." diyerek duygularını dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Canlı yayında yerden yere vurdu: Daha iyi günlerini yaşıyorCanlı yayında yerden yere vurdu: Daha iyi günlerini yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Eti gramla, meyve ve sebzeyi taneyle alın

Eti gramla, meyve ve sebzeyi taneyle alın

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Faturalarda yeni dönem başlıyor

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

Beni bırakın anneme bakın

Beni bırakın anneme bakın

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.