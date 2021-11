Netflix’in yeni filmi “Don’t Look Up” beklenen fragmanını yayınladı! Oscar Ödüllü yönetmen imzasını taşıyor

2016 yılında The Big Short ile En İyi Özgün Senaryo Oscarı’nı kazandıktan sonra geçtiğimiz yıl da Vice ile aynı kategoride Oscar adaylığı kazanan Adam McKay, Don’t Look Up filmiyle bir kez daha seyircisini şaşırtmaya çalışacak.

Oscar ödüllü Adam McKay’in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, Netflix'in yeni filmi Don’t Look Up’ın resmi fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley, Cate Blanchett ve Meryl Streep yıldızların yer aldığı film 24 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.

DON’T LOOK UP FİLMİ KONUSU

Astronomi lisansüstü öğrencisi Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) ve hocası Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) şaşırtıcı bir keşifle, Güneş sistemi içindeki bir yörüngede dönen bir kuyruklu yıldız tespit eder. Ancak bir sorun vardır. Kuyruklu yıldız, doğrudan Dünya'ya çarpacak şekilde ilerlemektedir. Diğer sorun ise, bu tehlikeyi kimsenin umursamamasıdır. Görünüşe göre dünyayı yok edebilecek Everest Dağı büyüklüğündeki bir cisimle ilgili uyarıları kulak arkası etmek insanlığın işine gelmektedir. Kate ve Randall, Dr. Oglethorpe'un yardımıyla bir medya turuna çıkar. Umursamaz Başkan Orlean (Meryl Streep) ile onun özel kalem müdürü olan dalkavuk oğlu Jason'ın ofisinde başlayan yolculukları, Brie (Cate Blanchett) ve Jack (Tyler Perry) tarafından sunulan eğlenceli sabah programı ile devam eder. Kuyruklu yıldızın çarpmasına sadece altı ay kalmışken haberlere çıkmaya çalışmak ve çok geç olmadan sosyal medya bağımlısı halkın dikkatini çekmek trajikomik bir göreve dönüşür. İkili, dünyanın göğe bakmasını nasıl sağlayacaktır?