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Jennifer Lopez dansıyla hayranlarını mest etti! "Çok ateşli"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2024 12:18
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Jennifer Lopez hayranlarını yine mest etti. Şarkıcı dantel bir bodysuit giyerek kıvrımlarını sergilediğinde hayranlarından tam not aldı.

Jennifer Lopez dansıyla hayranlarını mest etti! "Çok ateşli"

Jennifer Lopez, hayranları için performans sergilediğinde her zaman tüm detayları ortaya koyuyor. Lopez son şovu için kısmen transparan bir kıyafet içinde de yine oldukça çekiciydi.

X, eski adıyla Twitter'da paylaşılan bir videoda güzel isim dans ederken görünüyordu.

Şarkıcı yine zamansız ve seksi bir görünüm sergiliyordu. Kıvrımlarını sergileyen JLO iddialı sahne kıyafeti ve danslarıyla hayranlarından yine tam not aldı.

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Birçok kişi beğenisini göstermek için ateş emojileri yayınladı. X platformunda sıcak videoyu paylaşan bir hayran, "Sen çılgınsın" yorumlarında bulunurken bir diğeri ise "Özür dilerim, bir şey mi söylediniz? Dikkatimi dağıttınız..." şeklinde espri yaptı.

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Bir başkası yıldızın "çok ateşli" olduğunu söylerken bir başkası da onun ne kadar "güzel" olduğunu belirtti.


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