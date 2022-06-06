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Jennifer Lopez'den köpük banyosu pozları!

06.06.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar sonra tekrar bir araya geldiği sevgilisi Ben Affleck ile evlilik hazırlığı yapan dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Instagram hesabından köpük banyosu yaptığı anları paylaştı. Yeni pozlarıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan ünlü ismin fotoğraflarındaki yüzük detayı ise dikkat çekti.

Jennifer Lopez'den köpük banyosu pozları!

Aşk yaşadıkları yıllarda magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2003'te yapılması beklenen düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırarak hayranlarını üzmüştü.

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18 yıl sonra yeniden bir araya gelen ikili, şimdilerde ikinci baharlarını yaşıyor. Aylar önce OK! Magazine'e konuşan bir kaynak, Affleck'in bu kez Jennifer Lopez'i kaybetmek istemediğini belirtmişti. Aynı isim, "Teknik olarak bu yeni bir ilişki gibi görünebilir ancak onlar yıllar önce bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Birbirleri hakkında her şeyi biliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
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"DAHA BİLİNÇLİYİZ"

Jennifer Lopez, daha önce People dergisine verdiği bir röportajda da Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden başlayan ilişkisiyle ilgili olarak; "Artık biraz daha yaş aldık, biraz daha bilgeyiz ve daha fazla tecrübemiz var. Yaşamlarımızda farklı bir yerdeyiz. Artık çocuklarımız var ve bütün bunlar hakkında daha bilinçliyiz" diye konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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