Jennifer Lopez'den köpük banyosu pozları!

Aşk yaşadıkları yıllarda magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2003'te yapılması beklenen düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırarak hayranlarını üzmüştü.

18 yıl sonra yeniden bir araya gelen ikili, şimdilerde ikinci baharlarını yaşıyor. Aylar önce OK! Magazine'e konuşan bir kaynak, Affleck'in bu kez Jennifer Lopez'i kaybetmek istemediğini belirtmişti. Aynı isim, "Teknik olarak bu yeni bir ilişki gibi görünebilir ancak onlar yıllar önce bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Birbirleri hakkında her şeyi biliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.



"DAHA BİLİNÇLİYİZ"

Jennifer Lopez, daha önce People dergisine verdiği bir röportajda da Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden başlayan ilişkisiyle ilgili olarak; "Artık biraz daha yaş aldık, biraz daha bilgeyiz ve daha fazla tecrübemiz var. Yaşamlarımızda farklı bir yerdeyiz. Artık çocuklarımız var ve bütün bunlar hakkında daha bilinçliyiz" diye konuşmuştu.

