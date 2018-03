Jennifer Lopez’den Mevlana paylaşımı

Latin kökenli dünyaca ünlü popçu Jennifer Lopez, Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerden... Sıklıkla fotoğraf ve video paylaşımı yapan güzel yıldız, bugün 73 milyon takipçisinin bulunduğu resmi hesabından Mevlana’nın bir sözünü paylaştı.

Jennifer Lopez, Mevlana’nın şu sözlerine yer verdi:

“Dans et kalbin kırılmış ve orta yerlerde paramparça açılmışken, dans et eğer acılarını saran yara bezlerini söküp attıysan, savaşın kavganın tam ortasında dans et, kaynayan kanının içinde dans et , dans et ruhun ve kalbin tamamen özgürken.”