MAGAZİN

Jennifer Lopez’den Mevlana paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 14:16 | Son Güncelleme

ABD’li pop yıldızı Jennifer Lopez, 73 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından Mevlana’nın bir sözünü paylaştı.

Jennifer Lopez’den Mevlana paylaşımı

Latin kökenli dünyaca ünlü popçu Jennifer Lopez, Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerden... Sıklıkla fotoğraf ve video paylaşımı yapan güzel yıldız, bugün 73 milyon takipçisinin bulunduğu resmi hesabından Mevlana’nın bir sözünü paylaştı.

Jennifer Lopez, Mevlana’nın şu sözlerine yer verdi:

“Dans et kalbin kırılmış ve orta yerlerde paramparça açılmışken, dans et eğer acılarını saran yara bezlerini söküp attıysan, savaşın kavganın tam ortasında dans et, kaynayan kanının içinde dans et , dans et ruhun ve kalbin tamamen özgürken.”

#ihopeyoudance #WorldofDance

Jennifer Lopez (@jlo)'in paylaştığı bir gönderi ()

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez instagram Mevlana Rumi

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Come to iman
Boş ver,böyle iyi, bozulmasın
yalnız şu an burayı okumuyor :)
Diğer Haberler
Popstar 2018'den Deniz Seki'li fragman

Popstar 2018'den Deniz Seki'li fragman

Netflix'den Black Mirror için 5. sezon açıklaması

Netflix'den Black Mirror için 5. sezon açıklaması

Gerçek Kesit sinema filmi olarak geri dönüyor!

Gerçek Kesit sinema filmi olarak geri dönüyor!

Seda Sayan'dan 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var' sözlerine açıklama

Seda Sayan'dan 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var' sözlerine açıklama

Dünya çapındaki isimler Mehmet Bir Cihan Fatihi için Türkiye'ye geldi

Dünya çapındaki isimler Mehmet Bir Cihan Fatihi için Türkiye'ye geldi

Sunucu Simge Fıstıkoğlu evliliğe ilk adımı attı

Sunucu Simge Fıstıkoğlu evliliğe ilk adımı attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.