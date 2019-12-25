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  4. Jennifer Lopez'den sevgilisine havalı poz! 'Bebeğim...'

Jennifer Lopez'den sevgilisine havalı poz! 'Bebeğim...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 15:53 | Son Güncelleme

50 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile Miami'de görüntülendi. Spor sonrası kırmızı tarzıyla dikkat çeken Lopez sevgilisine verdiği pozu da paylaşmayı ihmal etmedi.

Jennifer Lopez'den sevgilisine havalı poz! 'Bebeğim...'

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Spor sütyeni ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Jennifer Lopez'in eşine verdiği poz beğeni rekoru kırdı.

50 yaşındaki şarkıcı, eşi Alex’in çektiği bir kareyi Instagram hesabından paylaştı ve bir kez daha kendisine hayran bıraktı. 107 milyon takipçisi bulunan Jennifer, spor sütyenli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

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YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Jennifer’ın “Baby, it’s warm outside” (Bebeğim, dışarısı sıcak) notuyla yaptığı paylaşım büyük beğeni alırken, Lopez bu paylaşımına Miami’de yılbaşı notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

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Jennifer Lopez Jennifer Lopez spor Alex Rodriguez

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