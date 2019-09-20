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Jennifer Lopez’e ağır suçlama: 'İhanet etti!'

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SİNEMA TV  | 20.09.2019 13:51 | Son Güncelleme

Hustlers’a ilham veren striptizci Samantha Barbash, filmin “hatalı” olduğunu iddia ederek Jennifer Lopez’in ona ihanet ettiğini ileri sürdü.

Jennifer Lopez’e ağır suçlama: 'İhanet etti!'

Yılın en iddialı yapımlarından biri olan Hustlers filmiyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Filme ilham veren Samantha Barbash, filmde kendisini canlandıran Jennifer Lopez’in hayatını tasvir etme şeklini eleştirdi. Barbash oyuncunun kendisine “ihanet ettiğini” söyledi. Lopez filmde Samantha Barbash’tan ilham alan Ramona Vega karakterini canlandırıyor. Film 2015’te New York Magazine’de yer alan bir makaleye dayanıyor.

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Hustlers, uyuşturucu ve alkolün etkisi altındaki zengin Wall Street çalışanlarının kredi kartlarından para çalan bir grup striptiz kulübü çalışanının öyküsünü anlatıyor. İzleyiciler kadar eleştirmenlerin de beğenisi kazanan yapım, dünya çapında 40 milyon dolarlık (yaklaşık 228 milyon TL) gişe hasılatı elde etmiş durumda. Jennifer Lopez’in filmdeki başarılı performansı şimdiden adının Oscar kulislerinde geçmesini sağladı.

J-Lo bedavaya çalışmıyor. Ben neden çalışayım?

TMZ’ye röportaj veren Barbash gerçek hayattaki olayların filmdeki işleniş biçimini eleştirdi.

Kendisine teklif edilen paranın miktarı nedeniyle film haklarını satmayı reddettiğini iddia eden Barbas, “Onlar hemen hemen, aslında benim hikayemi çaldılar. Haklarımı devretmedim. Film ve televizyon haklarımı üç kuruşa vermedim. J-Lo bedavaya çalışmıyor. Ben neden çalışayım?” dedi.

Barbash yapım şirketinin, avukatıyla görüştüğünü belirtti ancak Jennifer Lopez’in kendisiyle doğrudan iletişime geçmemesini eleştirdi.

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Barbash, “J-Lo canlandırdığı kadınla iletişime bile geçmedi, bana ihanet etti” diye konuştu.

Filmde kendisini rahatsız eden noktalara dikkat çeken Barbash sözlerini şöyle sürdürdü:

Kızı yanındayken ocakta uyuşturucu ısıttığı bir yer var. Her şeyden önce bu doğru bir film değil. İnsanlar J-Lo bir striptizci direğinde diye gidip filmi izleyecek. Ben bunun nasıl yapıldığını bile bilmiyorum. Hayatımda hiç böyle striptiz direğine çıkmadım.

Film gerçeklere dayanmıyor

Barbash, Lopez yerine filmde birkaç kısa rolü olan Cardi B’nin kendisini canlandırmasını tercih ettiğini söyledi.

Barbash, Vanity Fair’e verdiği röportajda da benzer açıklamalarda bulunmuş, filmden “gerçekten etkilenmediğini” belirtmiş ancak Lopez’in performansını övmüştü.

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Barbash, “Jennifer’dan etkilendim. İnanılmazdı. Vücudu inanılmaz görünüyordu. Mükemmeldi ama film gerçeklere dayanmıyordu” diye konuşmuştu.

Konuyla ilgili Hustlers filminin dağıtım şirketi STXfilms temsilcilerinden henüz bir yanıt gelmedi. (The Independent)

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Anahtar Kelimeler:
Samantha Barbash jennifer lopez hustlers

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