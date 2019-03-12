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Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez o iddiaları umursamıyor

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ÜNLÜLER  | 12.03.2019 11:44 | Son Güncelleme

Gösteri dünyasının ünlü çifti Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez geçtiğimiz gün evlilik kararıyla gündem oldu. Bu haberlerin ardından ünlü çift hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez o iddiaları umursamıyor

Geçtiğimiz günlerde Alex Rodriguez sevgilisi Jennifer Lopez'e evlilik teklif etti. Birlikte tatilde olan ünlü çift o anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Ancak bu haber gündeme düşer düşmez de bomba bir iddia magazin gündemini salladı.

Bu iddialara göre, geçtiğimiz hafta sonu sosyal medya hesaplarından nişanlandıklarını duyuran çiftin hayatında hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil.

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İddia Lopez'in sevgilisi Alex Rodriguez gibi eski bir beyzbol oyuncusu olan Jose Canseco'dan geldi.

Canseco'nun, nişanın açıklanmasından 48 saat sonra ortaya attığı iddialara göre Alex Rodriguez, Jennifer Lopez'i aldatıyor. Canseco "Alex, Jennifer'ın arkasından oyun çeviriyor, onu aldatıyor" dediği kadının da eski eşi Jessica Sekely olduğunu ileri sürdü.

JENNİFER LOPEZ ALDATILIYOR MU?

Canseco, bu iddiayı Twitter hesabından paylaştığı bir seri mesajla ortaya attı. Jose Canseco, o mesajları paylaştığı sırada Jennifer Lopez'in World of Dance adlı TV programını izlediğini de belirtti. Jose Canseco, Twitter paylaşımlarında "Zavallı kız, onun aslında kim olduğunu bilmiyor. Alex Rodriguez, Jennifer Lopez'i aldatmayı bırak" diye yazdı.

Canseco, birkaç ay önce Rodriguez eski eşini telefonla aradığı sırada da onun yanında olduğunu ileri sürdü. Ancak Canseco'nun Rodriguez"i, bu iddialarını kanıtlamak için bir boks maçı yapmaya davet etmesi de kafaları karıştırdı.

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Tüm bu iddialar sürerken ünlü çift ise tatiline devam ediyor. Tatilden verdikleri pozlarla bu iddiaları umursamadıkları mesaji veren ikili plajda keyifli zaman geçiriyor.

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Lopez'in tatil boyuncu denize girerken bile 700 bin sterlin değerindeki yüzüğünü parmağından çıkarmadığı ise dikkatlerden kaçmadı.


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