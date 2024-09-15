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Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanma iddiaları gölgesinde ilk kez bir arada!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.09.2024 15:07
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Bir süredir ayrılacakları konuşulan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Çift, aylar sonra ilk kez birlikte görüntülendi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanma iddiaları gölgesinde ilk kez bir arada!

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in son dönemde ayrılacağı iddia ediliyordu. Jennifer Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen salı günü, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı.

Jennifer Lopez'in "Unstoppable" adlı yeni filminin yapımcılığını ise Ben Affleck ile Matt Damon üstlenmişti. Affleck ile yakın arkadaşı Matt Damon'ın Artists Equity adlı film şirketi, son yıllarda birçok başarılı filme imza attı.

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PRÖMİYERE GELMEDİ

Filmin prömiyeri, Toronto Film Festivali'nde yapıldı ancak Lopez'e, Ben Affleck eşlik etmedi. Çift şu sıralar boşanma sürecinde olduğu için Affleck yerine prömiyere Matt Damon katıldı. 55 yaşındaki Lopez, boşanma kararı sonrası ilk kez bir etkinliğe katıldı.

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Ünlü çift, Los Angeles'taki Beverly Hills Oteli'nde birlikte görüntülendi.

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52 yaşındaki Affleck ve 55 yaşındaki Lopez otelin dışında dururken ve sonra birlikte içeri girerken görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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