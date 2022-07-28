Jennifer Lopez'in soyunmasından ilham aldı! Sharon Stone ve Ulrika Jonsson'dan olay pozlar

53 yaşındaki Jennifer Lopez bilbordlarda çırılçıplak yer aldı. "JLo Body by JLo Beauty" yeni vücut bakım serisini tanıtan Lopez, yeni markasıyla "vücudu sıkılaştırmayı ve dirileştirmeyi" hedeflediğini söyledi.

Jennifer Lopez'in çıplak pozları ünlü isimlere ilham oldu. Sharon Stone ve Ulrika Jonsson çıplak pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

İngiliz televizyon sunucusu Ulrika Jonsson, Jennifer Lopez'i selamladı ve bunun yaşlı kadınları güçlendirmeye teşvik ettiğini söyledi.

Ulrika Jonsson yazısında "Yaşlı kadınların çıplak vücutlarını herkesin önünde sergilemesiyle başlayan şey, artık düzenli bir akım haline geldi ve ben bunun için varım" dedi.

54 yaşındaki knlü sunucu açıklamasında ayrıca "Bütün bu sergi beni çok cesaretlendiriyor çünkü bu sadece değişen zamanı değil, daha da önemlisi, yaşlanan kadınların sessizce yaşlılığa girme konusundaki isteksizliğini ve mutlak kör bir meydan okumasını gösteriyor" yorumunda bulundu.





