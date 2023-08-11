Jennifer Lopez minik beyaz bikinisiyle sere serpe uzandı! Özel fotoğrafçısı yanından ayrılmadı

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde 54. doğum gününü kutladı. Yaşına rağmen hala genç ve enerjik görünen Lopez eşi Ben Affleck İstanbul'da tatil yaparken çalışıyordu.

Doğum gününün ardından Amalfi Sahili'nde bikinisiyle güneşlenirken görüntülenen JLO hem iş hem de tatil yaptı.

Jennifer Lopez beyaz bikinisiyle sosyal medya takipçileriyle verdiği pozları paylaşırken bir yandan da içicek markasını tanıttı.

54 yaşındaki isim beyaz tanga bikinisiyle sere serpe uzandığı anlarda da kameralara yakalandı.

Şarkıcı aynı zamanda yanından fotoğrafçısını da bir an olsun ayırmadı.



