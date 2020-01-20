MAGAZİN
  4. Jennifer Lopez mücevher setiyle olay oldu

Jennifer Lopez mücevher setiyle olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

2020 SAG Ödülleri adaylarından biri olan, ancak törenden eli boş dönen Jennifer Lopez, stiliyle adından söz ettirmeyi başardı. 9 milyon dolarlık (53 milyon TL) mücevher setiyle Lopez, kırmızı halının en çok konuşulanları arasına girdi.

Jennifer Lopez mücevher setiyle olay oldu

Jennifer Lopez 2020 SAG Ödülleri’ne nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte katıldı. Kırmızı halıda poz veren Lopez, Georges Hobeika imzalı elbisesiyle gecede boy gösterdi.
Ancak Lopez’in stilinde asıl dikkat çeken parça, mücevherleri oldu. 50 yaşındaki ABD’li şarkıcı ve oyuncunun yaklaşık 200 karatlık Harry Winston marka mücevher setinin değerinin 9 milyon dolar (53 milyon TL) olduğu açıklandı.

BGUS_1843414_005

Platin mücevher set, 73,55 karatlık gerdanlık, küpe, iki bileklik ve iki yüzükten oluşuyor.

Mücevher setinin göze çarpmasını sağlayan siyah bir elbise giyen Lopez, omuzlarını açıkta bırakan, sırt dekolteli ve kuyruklu elbisesiyle moda eleştirmenlerinden tam not aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...
'Kolumu koyarsam bloklama serbest''Kolumu koyarsam bloklama serbest'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez, Jennifer Lopez sag ödülleri, Jennifer Lopez kırmızı halı, Jennifer Lopez mücevher,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekerlekli sandalyede dans

Tekerlekli sandalyede dans

Kenan Işık’ın son durumu nedir? Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi var mı?

O haber gündeme bomba gibi düştü ama...

Suudi sevgilisinden ayrılan Rihanna'dan olay pozlar

Suudi milyarder sevgilisinden ayrıldı! Verdiği pozlar olay oldu

Seda Sayan, Safiye Soyman'ı bambaşka biri yaptı

Sosyal medyanın diline düştüler! Tanıyana helal olsun

Erkeklere özel kayak temalı tasarımlar

Erkeklere özel kayak temalı tasarımlar

Jennifer Aniston sütyensiz beyaz elbisesiyle kırmızı halıyı salladı

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.