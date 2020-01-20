Jennifer Lopez mücevher setiyle olay oldu

Jennifer Lopez 2020 SAG Ödülleri’ne nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte katıldı. Kırmızı halıda poz veren Lopez, Georges Hobeika imzalı elbisesiyle gecede boy gösterdi.

Ancak Lopez’in stilinde asıl dikkat çeken parça, mücevherleri oldu. 50 yaşındaki ABD’li şarkıcı ve oyuncunun yaklaşık 200 karatlık Harry Winston marka mücevher setinin değerinin 9 milyon dolar (53 milyon TL) olduğu açıklandı.

Platin mücevher set, 73,55 karatlık gerdanlık, küpe, iki bileklik ve iki yüzükten oluşuyor.

Mücevher setinin göze çarpmasını sağlayan siyah bir elbise giyen Lopez, omuzlarını açıkta bırakan, sırt dekolteli ve kuyruklu elbisesiyle moda eleştirmenlerinden tam not aldı.

