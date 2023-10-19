Jennifer Lopez şeffaf iç çamaşırlarıyla sere serpe poz verdi

Jennifer Lopez, dünyaca ünlü İtalyan iç çamaşırı markasının tanıtım elçisi oldu. Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculuktaki başarısını da kanıtlayan ve çok yönlü bir sanatçı olarak nitelendirilen Lopez, bu kez modellik yeteneğini, yüzü olduğu marka için sergiledi.

54 yaşındaki Latin kökenli Amerikalı yıldız, zarif tasarımlarıyla öne çıkan markanın yeni koleksiyonunu tanıttı.

Şeffaf detaylara sahip iç çamaşırlarıyla sere serpe pozlar veren Lopez hayranlarını mest etti.

Jennifer'ın çağa meydan okuyan vücudu dünya çapındaki milyonlarca hayranını şaşırtmaya devam ediyor. Sporu ve diyeti hiçbir zaman bırakmayan Lopez yine adından söz ettirmeyi başardı.







