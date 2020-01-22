Jennifer Lopez sporu bırakmıyor! Her şey sahne şovu için...

50 yaşındaki Jennifer Lopez, düzgün fiziğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Hayatında spora önemli bir yer ayıran Lopez, hafta sonu düzenlenen SAG ödül törenine katılırken, ertesi gün de soluğu yine spor salonunda aldı.

Jennifer Lopez'in spor tarzı

Jennifer Lopez, SAG ödül töreni sonrası yine soluğu sporda aldı. Tatilde bile egzersiz programını aksatmayan Lopez bu kez sadece formunu korumuyor önemli bir etkinlik için de hazırlanıyor. Lopez, bu yıl Süper Kupa'nın devre arasında sahneye çıkacak. Şarkıları ve şovlarıyla etkinliğe renk katmadan önce de formunu korumak için her gün spor salonunun yolunu tutuyor.

Lopez dün de Miami'de düzenli olarak gittiği spor salonuna girerken saatler sonra da çıkarken görüntülendi. Kaslarını güçlendirmek için çalışmaya giderken Lopez, leopar desenli bir tayt, bir büstiyer üzerine de bir sweat shirt giydi. Saçlarını at kuyruğu yapan Lopez, çıkışta ise sweatshirt'ünü çıkardı.

İşte o anlarda da Lopez'in yıllarca emek verdiği karın kasları gözler önüne serildi. Lopez'in kaslarının ilerleyen yaşına rağmen hala formda olduğu da gözden kaçmadı.

Jennifer Lopez, sadece yaşına değil iki çocuk dünyaya getirmesine rağmen hala gençlik yıllarındaki fiziğini korumasının sırrını "sağlıklı yaşam ve düzenli spor" olarak tanımlamıştı. Lopez, severek çalışmanın, sevdiği işi yapıp mutlu olmanın da fiziksel görüntüyü olumlu etkilediğini anlatmıştı.

Jennifer Lopez geçip giden yıllara rağmen fiziksel görüntüsünü nasıl koruduğunu bir süre önce bir dergiye verdiği röportajda anlatmıştı. "Gerçekten de yaşlanmak cildinizi enkaz haline getirebiliyor" diyerek buna direnmek için kendine iyi baktığını sigara ve alkolü çok az tükettiğini anlatmıştı.

SAĞLIK İÇİN NELER YİYOR? Lopez beslenme programı hakkında da bol bol sebze tükettiğini söylemişti. Güzel yıldız Brüksel lahanası, brokoli, kuşkonmaz ve lahana gibi sebzeleri bol bol tükettiğini anlatmıştı.

Yemek pişirmeyi sevdiğini de belirten Lopez her fırsatta mutfağa girdiğini söylemişti: "Yemek pişirmeyi seviyorum. Bir sürü yemek pişiriyorum. Özellikle de Porto Riko yemeklerine bayılıyorum."